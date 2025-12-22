日本サッカー協会は28日、来月6日開幕のU―23アジア杯サウジアラビア大会に臨むU―23日本代表メンバー23人を発表し、A代表経験のあるMF佐藤龍之介（FC東京）らが選出された。U―23の大会だが、全選手を05年以降生まれの28年ロサンゼルス五輪世代で編成。今大会の成績は五輪予選のポット分けに反映される。都内で会見した大岩剛監督は「大会の重要性を認識させながら勝ち上がっていく」と抱負を語った。W杯イヤーで先陣を切る代