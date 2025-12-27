【パームビーチ（米フロリダ州）＝池田慶太】ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が米東部時間２８日午後１時３０分（日本時間２９日午前３時３０分）頃、米フロリダ州パームビーチにあるトランプ米大統領の邸宅「マール・ア・ラーゴ」に到着した。ゼレンスキー氏を出迎えたトランプ氏は、記者団に対し、「（ロシアとウクライナの）両大統領が（和平）合意を望んでいる」と述べた。トランプ氏