韓国発の人気歌謡オーディション番組「Ｍｒ．ＴＲＯＴＪＡＰＡＮ」の初代王者に輝いた現役高校３年生の島憂樹（ゆうき、１８）が、来年１月１４日に配信シングル「Ｐｒｏｌｏｇｕｅ」でメジャーデビューすることが２８日、決まった。小学３年の時、劇団四季のミュージカルを見て歌の世界に魅了された。同オーディションでは、「人生５週目ボイス」といわれる伸びやかで落ち着いた歌声を武器に、全世界から選ばれた男性ボーカ