小関裕太、細田佳央太、渡邊圭祐ら芸能事務所「アミューズ」の所属俳優によるファン感謝祭「２０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＵＬＴＲＡＨＡＮＤＳＯＭＥＬＩＶＥ２０２５“ＺＥＲＯ”」（ハンサムライブ）が２８日、パシフィコ横浜国立大ホールで最終公演（全３公演）を行った。日替わりの「キミノリズム」では、神木隆之介がサプライズで登場。小関裕太らが「隆さん！やばっ！」と驚きの声をあげ、松島庄汰は喜び