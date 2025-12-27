【モスクワ共同】ウシャコフ大統領補佐官は28日、東部ドンバス地域（ルハンスク、ドネツク両州）について「前線の情勢を考慮し、ウクライナ政権は遅滞なく決断すべきだ」と述べた。ウクライナ軍の撤退を求めたとみられる。