スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）』の新テレビCMに歌手の小林幸子とGACKTが出演し、「シャドバ行進曲」篇（15秒）が本日29日より放送がスタートした。【動画】ド派手衣装の小林幸子！GACKTと夢のデュエット共演映像CMでは、小林は鮮やかな水色のドレス、GACKTはシックな黒い衣装に身を包み登場。年末年始の歌番組を彷彿とさせる煌びやかなセットを背に、オリジナル楽曲「シ