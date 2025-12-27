20周年を迎えたアミューズ所属俳優によるファン感謝祭「AmusePresents20thAnniversaryULTRAHANDSOMELIVE2025“ZERO”」最終公演が28日、パシフィコ横浜国立大ホールで行われた。2日間で全3公演が完売し、計1万2000人を動員した。05年から歌、ダンス、ミュージカル、フィルムなど俳優ならではのエンターテインメントを追求し、数々のスターを輩出してきた通称「ハンサムライブ」。20周年をもって1度、歴史に幕を下