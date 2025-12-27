【漫画】本編を読む幼少期から絵を描くことが大好きで、現在は漫画家として活動しているアヤさん(@aokitajimaru)。看護師・看護学生向けの総合WEBメディア「ナース専科」にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は、過去にウォーカープラスで掲載された2作品を紹介し、命の現場を描く際の苦労について話を聞いた。■末期がんと闘うシングルマザーが抱えた無念愛娘と実母に会えて喜ぶ患者「看護師」であること