都会的で洗練された印象を与えるグレーは、こなれ感アップを狙いたいミドル世代にぜひ取り入れてほしいカラー。黒ほど重く見えず、白よりも落ち着いた雰囲気をまとえるのもグレーの魅力。今回は【GU（ジーユー）】から、大人コーデに使えそうな「グレー色ボトムス」をご紹介します。楽に穿けてきちんと見えするスウェットスカートや、ヘリンボーン柄とサイドベストがおしゃ