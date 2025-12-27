ロシアのラブロフ外相は、国営メディアのインタビューで日本の高市政権について「軍事化を加速させている」と主張しました。ロシア国営のタス通信は28日、ラブロフ外相とのインタビューを公開しました。この中で、日中関係や台湾情勢について問われたラブロフ氏は、「最近、日本の指導部は軍事化を加速させている。このようなアプローチが地域の安定に及ぼす悪影響は明らかだ」と述べたうえで、「軽率な決定を下す前に、あらゆるこ