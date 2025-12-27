【オーベルストドルフ（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプ男子は２８日、ドイツのオーベルストドルフで伝統のジャンプ週間第１戦を兼ねた個人第１２戦（ＨＳ１３７メートル、Ｋ点１２０メートル）の予選が行われ、２季ぶり４度目のジャンプ週間総合優勝を目指す小林陵侑（チームＲＯＹ）は１３０メートル５０を飛び、１３２・６点の７位で２９日の本戦に進んだ。中村直幹（フライングラボラ