【プレミアリーグ第18節】(スタジアム・オブ・ライト)サンダーランド 1-1(前半1-0)リーズ<得点者>[サ]シモン・アディングラ(28分)[リ]ドミニク・カルバート・ルーウィン(47分)<警告>[サ]トレイ・ヒューム(61分)観衆:46,675人└田中碧が今季2回目の緊急出場…リーズはカルバート・ルーウィン6戦連発となる同点弾、5戦負けなしで年越し