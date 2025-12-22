[12.28 プレミアリーグ第18節 サンダーランド 1-1 リーズ]リーズは28日、プレミアリーグ第18節のサンダーランド戦で1-1の引き分けに終わった。MF田中碧は2試合連続でベンチスタートとなるも、第12節のアストン・ビラ戦(●1-2)以来で今季2回目となる前半途中からの出場。5試合負けなしで2025年の試合を終えた。先制はサンダーランドだった。前半28分、ロングスローからの2次攻撃でMFグラニト・ジャカがペナルティエリア左へ絶妙