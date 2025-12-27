メ～テレ（名古屋テレビ） 28日夜、名古屋市緑区で仕事中だった30代の男性が何者かに刃物で刺されけがをしました。警察が殺人未遂事件とみて捜査しています。 警察によりますと、28日午後8時半すぎ緑区滝ノ水4丁目の路上で「仕事仲間が刺された」と110番通報がありました。 警察が現場に駆け付けたところ、男性が背中に刃物が刺さった状態で発見されました。 消防によりますと男性は病院に搬送され、搬送時、意識は