２８日（日）バレーボール・ＳＶリーグ第８節全日本選手権で準優勝を飾ったヴォレアス北海道は、北海きたえーるで東レアローズ静岡と対戦。年に１度の札幌開催で、昨日に引き続き、会場には３０００人を超えるファンが詰めかけました。前夜の試合は、惜しくもフルセットで敗れ、負けられない今日の試合。しかし、東レアローズ静岡の身長210cm・クレーツの勢いを止められず、第１セット