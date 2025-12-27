【パームビーチ（米フロリダ州）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２８日午前、自身のＳＮＳに「ロシアのプーチン大統領と有意義で非常に生産的な電話会談を行った」と投稿した。トランプ氏は同日午後、フロリダ州パームビーチの邸宅「マール・ア・ラーゴ」で、ロシアの侵略を受けるウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談予定だ。直前の米露首脳会談は、ゼレンスキー氏との協議の行方にも影響しそうだ。