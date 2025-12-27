アメリカのトランプ大統領は、ウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談に先立ち、ロシアのプーチン大統領と電話会談を行ったと発表しました。トランプ大統領は先ほど、自身のSNSに「ゼレンスキー大統領との会談を前に、プーチン大統領ととても良好で建設的な電話会談を行った」と投稿しました。具体的な協議内容は明らかにしていませんが、ロシアのウクライナ侵攻をめぐる和平計画について、意見を交わしたものとみられます。