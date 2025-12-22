ボートレース住之江の「開設１３周年記念住之江ファイナル競走」は２８日、予選最終日となる４日目が行われた。森照夫（３７＝福岡）は予選ラストの５Ｒ、３コースから外マイして２着を確保。得点率１４位で予選を突破した。「ターンの感じはいいけど、自分の中ではもう少しですね。回転の上がりが少ししっくりきていなくて、体感の部分がもう少しの感じです。でも足自体は悪くないですよ。グリップもいいし、バランスが取れて