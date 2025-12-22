ウェストハム・ユナイテッドやニューカッスル・ユナイテッドで活躍した元イングランド代表のアンディ・キャロルが、接近禁止命令に違反した疑いで起訴された。現在36歳の同選手は、12月30日にチェルムズフォード治安判事裁判所に出廷する予定で、最長で5年の禁錮刑に処される可能性があるという。『The Sun』などの報道によれば、キャロルは4月、フランスからイギリスに帰国した際にスタンステッド空港のパスポートコントロールで