ACミランに所属するクリスチャン・プリシッチに、人気女優のシドニー・スウィーニーとの交際疑惑が浮上している。SNSアカウントの『DNA da Bomba』が報じたこの噂は、プリシッチが活躍するイタリアの『Gazzetta dello Sport』も取り上げるなど、大きな注目を集めている。スウィーニーは今年初めに婚約者と破局したが、その後はマンチェスター・ユナイテッドやリヴァプール、アーセナルといったプレミアリーグの選手たちからDMが殺