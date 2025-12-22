セリエA 25/26の第17節 クレモネーゼとナポリの試合が、12月28日23:00にスタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニにて行われた。 クレモネーゼはアントニオ・ サナブリア（FW）、ジェイミー・バーディ（FW）、ジュゼッペ・ペツェッラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）、ダビド・ネレス（FW）らが先発