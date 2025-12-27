ボートレース下関の「下関市議会議長杯争奪クリスタルカップお正月特選」が２８日に開幕した。江本真治（５１＝山口）が開幕戦を４コースカドからコンマ０８の好スタートを決めてまくり快勝。後半１０Ｒのイン戦もコンマ１１のトップスタートを決めて他艇を寄せ付けず初日連勝ゴール。これ以上ない滑り出しとなった。相棒３４号機は２連率４３％を誇る上位機の一つ。「そのまま行ったけど、足はいいと思う。上がりタイムも良