ボートレース福岡の「歳末特選・福岡観光コンベンションビューロー杯」は２８日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に進出するベスト１８が決まった。熊本英一（４７＝佐賀）がＳＧチャレンジカップＶの４０号機を駆り大暴れだ。１ＲはＦ艇が出る中、コンマ０４のスタートからまくりを決めて初白星。９Ｒは転覆艇が出る中で２番手に浮上。「２走ともツイていました」と運も味方につけて勝負駆けを成功させた。「変わら