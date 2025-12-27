ボートレース尼崎の「日本ＭＢ選手会代表杯争奪歳忘れ第３８回今年もありがとう競走」は２８日、５日目の準優進出戦が行われた。下寺秀和（３２＝広島）は４Ｒ、４コースからまくり差し１着。準優進出戦１０Ｒもきっちりとイン逃げ。日またぎ３連勝と勢いに乗って準優勝戦に臨む。舟足も「行き足から伸びが良くて、回ってからのバックの足もバランスが取れている。日に日に良くなって、素性通りにきている」とパワーをしっ