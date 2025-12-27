ボートレースからつの「第６６回佐賀県選手権唐津ぴ〜ぷる杯」は２８日、予選２日目が行われた。前節Ｖ機と組む冨成謙児は５、２、３着で予選を折り返す。この日は５コースからまくり差し。道中も粘って３着を確保した。「何もしていない。前操者の佐々木（康幸）選手がペラを完璧に叩いてくれているので、することがない。ホント楽です。回す余地もあるので、気温が上がっても微調整で対応できる」とニッコリ。レースに集