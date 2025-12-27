プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き」 「タラコポテトのチーズ焼き」 「ドラゴンフルーツと生ハムのサラダ」 の全3品。 ホイル焼きはお好みの魚や野菜を使ってもOKです！野菜をたっぷりと使った献立です。【主菜】鱈の野菜たっぷり バターホイル焼き 大人はお酒にも合いそうで、子どもも美味しく食べられる鱈のバターホイル焼き。レンコンやタ