プレミアリーグ 25/26の第18節 サンダーランドとリーズの試合が、12月28日23:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。 サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、サイモン・アディングラ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、