いつの間にかPCを習得していたおばあちゃん！それには感動的な理由が…！【漫画】本編を読む→おばあちゃんがPCを購入した超意外な理由WEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらったさん(@pageratta)。「異世界転移」や「謎解き」など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く漫画はたくさんの人を虜にしている。そんなぱげらったさんがX(旧Twitter)で8.6万超えのいいね(2023年9月12日現