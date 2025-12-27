28日夜、愛知県名古屋市緑区の路上で35歳の男性が何者かに刃物で背中を刺される事件がありました。犯人は逃走していて警察が行方を追っています。警察などよりますと28日午後8時40分ごろ、名古屋市緑区の「滝ノ水中央公園」近くの路上で「仕事仲間が刺された」などと110番通報がありました。35歳の男性が背中に刃物が刺さった状態で発見され、その後、病院に搬送されましたが、意識はあり、会話もできる状態だということです。男性