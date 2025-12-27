28日夕方、愛知・小牧市のマンションの一室で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。消防や警察によりますと、28日午後4時過ぎ、小牧市北外山の5階建てマンションで、「ドーンという音がして、びっくりして見たら煙が出ていた」などと通報が相次ぎました。火は約2時間半後に消し止められましたが、5階の一室が全焼し、火元の部屋から年齢や性別の分からない遺体が見つかりました。火元の部屋は高比良悟さん