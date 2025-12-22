ポスティング交渉期限が米東部時間で来年１月４日の午後５時（日本時間５日午前７時）に迫っている巨人・岡本和真内野手（２９）の“最新情報”を２８日（同２９日）、全米野球記者協会所属のＦ・ロメロ記者が自身のＸで伝えた。「情報筋によると、パドレス、パイレーツ、エンゼルスは日本人三塁手の岡本和真に関心を示している球団の中の３つだ」と投稿した。同記者は２７日（同２８日）には「現時点で差し迫った動きはない」