東京・日野市の多摩動物公園で、きのう、オオカミ1頭が脱走しましたが、園内で見つかり捕獲されました。多摩動物公園によりますと、きのう、午前9時半の開園からまもなく、「オオカミが脱走し、一般客も利用する通路に出てしまった」と飼育員から連絡があったということです。職員「入園再開のメドもいまだに立っていないと状態でございます」近所の住民「びっくりしました。近所に住んでるので外には行かないと思うんですけど、ち