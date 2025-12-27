プレミアリーグ第18節、クリスタル・パレスvsトッテナム・ホットスパーの先発が発表。スパーズ所属の日本代表DF高井幸大が加入後初のベンチ入りとなった。高井は今夏に川崎フロンターレから完全移籍でスパーズに加入。その後は足底筋膜炎や大腿四頭筋の負傷などで別メニュー調整が続いていたが、ようやく全体合流を果たしていた。スパーズはアルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロが出場停止。オランダ代表DFミッキー・フ