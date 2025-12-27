２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢12月28日】中国湖北省武漢市にある名勝で、長江を望む歴史的楼閣の黄鶴楼が26日、朝日を受けて輝く姿を見せた。２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）２６日、朝の光に浮かび上がる黄鶴楼。（ドローンか