28日夜、愛知・名古屋市緑区の路上で35歳の男性が刃物で刺される殺人未遂事件がありました。28日午後9時前、緑区滝ノ水の路上で「仕事仲間が刺された」と同僚の男性から110番通報がありました。自営業の男性（35）が軽自動車の中で背中を刃物で刺された状態で見つかり、搬送当時、意識はあったということです。警察は殺人未遂事件として逃げた犯人の行方を追っています。