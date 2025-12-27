現地12月28日に開催されるプレミアリーグの第18節で、高井幸大が所属するトッテナムが、鎌田大地が故障離脱中のクリスタル・パレスと敵地で対戦する。この試合に先立って、スターティングメンバーが発表され、高井が初めてベンチ入りを果たした。今夏に川崎フロンターレからイングランドの名門に加入した21歳のDFは、プレシーズンに負った故障の影響などで、ここまで１試合も出場がなかった。 初のベンチ入りに、SNS