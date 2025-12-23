ボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」（２７日、サウジアラビア・リヤド）でスーパーバンタム級４団体統一王座防衛に成功した井上尚弥（３２＝大橋）が２８日、羽田空港着の航空機で帰国し、報道陣の取材に応じた。前日は守りを固めたＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（メキシコ）をＫＯできなかったものの、完勝といえる内容で大差判定勝ち。今年４試合のハードスケジュールをこなし、試合後は「少し疲れました」と話し