定番の筑前煮を、家族にウケる味にアップデート。香り豊かなごまみそ味が、しょうゆベースとはひと味違うコクを添え、自然と箸が進みます。火の通りが早い豚肉のおかげで、15分以内で完成。年末年始の忙しい合間にも作りやすく、おせちの一品としても頼れる存在です。『豚肉のごまみそ筑前煮』のレシピ材料（2人分）豚ロース肉（しょうが焼き用）……180g れんこん（小）……1節（約180g） にんじん（大）……1/2本（約100g） 生し