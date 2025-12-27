２７日、南京地下鉄４号線２期工事区間の長江横断トンネルの内部。（南京＝新華社記者／季春鵬）【新華社南京12月28日】中国江蘇省南京市で建設が進む南京地下鉄4号線の2期工事区間で27日、大型シールドマシン「新征程」号が作業の終点にあたる「到達立坑（たてこう）」に到着し、長江を横断するトンネルが貫通した。鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団が建設し、長江デルタ地域で長江を横断する地下鉄トンネルの中で最