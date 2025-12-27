２５日、普里河特大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶12月28日】中国四川省の成都、達州両市と重慶市万州区の間で建設が進む成達万高速鉄道の普里河特大橋は25日、接合が完了した。計画通りの鉄道開通に向け、確かな基盤が築かれた。２５日、普里河特大橋の建設現場で働く作業員。（重慶＝新華社記者／唐奕）２５日、普里河特大橋の建設現場。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）２５日