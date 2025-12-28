まだ付き合っているわけじゃないのに、なぜか特別扱いのように優しくしてくれる男性。「送るよ」「寒くない？」「無理しないでね」などの気遣いが続くと、これってどういう意味？と気になりますよね。実は“まだ彼女じゃないのに守るような振る舞い”は、本命サインの可能性アリ。今回は、その理由を解説します。好きだからこそ、“困らせたくない”気持ちが先に出る男性は本命相手に対して、告白より先に“守りたい気持ち”が行動