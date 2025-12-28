腰まわりのラインがぼんやりしてくると、服を着たときのシルエットまで変わったように見えてしまうもの。そんな“もたつき感”に働きかけたいときに役立つのが、腹筋と体幹を同時に動かせる簡単エクササイズ【サイドシザース】。脚の開閉をゆっくり繰り返すだけで、お腹全体が刺激され、くびれづくりを後押しします。サイドシザース（１）仰向けの姿勢になって手のひらを床に向けた状態で両腕を体側に置き、背中をやや浮かせて両脚