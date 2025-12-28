再婚を考えるとき、どうしても“一度目の結婚”と比べてしまう女性は少なくありません。過去の経験があるからこそ慎重になる反面、「また同じことになったら…」という不安も生まれがち。でも、比較は悪いことではなく、“どう使うか”で心の軽さが変わるものです。そこで今回は、過去に縛られすぎないための視点の整え方を紹介します。比較してしまうのは「慎重に選びたい」という気持ちの表れ前の結婚生活を思い返すのは、自分を