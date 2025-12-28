連絡が多い日もあれば、急に既読がつかなくなる日もある…。そんな“波の激しい男性”に心を揺さぶられた経験ありませんか？好かれているのか、それとも気まぐれなのか、判断がつかないまま振り回され続けると、恋愛そのものが疲れてしまうもの。そこで今回は、連絡のテンポが安定しない男性と距離を置くべき理由を解説します。連絡のムラは「男性の都合」が中心になりやすい毎日のペースが極端に変わる男性の多くは、気持ちよりも