新宿副都心にある【ヒルトン東京】では、アジアのベストレストラン50に選出されたシンガポールのミシュラン星付きレストラン「BORN」のオーナーシェフ・ゾー・タン（Zor Tan）氏を迎え、2025年12月4日と5日の２日間限定でガストロノミーポップアップを開催しました。フランス料理の優雅さと繊細な技巧に、中国料理の造詣を融合させた美食の模様をレポートします。｜アジアを代表するレストランの味マレーシア出身のゾー・タン氏は