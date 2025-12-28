30代を過ぎると、「昔と同じように食べていても太る」「少し運動したくらいでは体型が変わらない」と感じる人が増えていきます。これは基礎代謝や筋肉量の自然な低下によるもの。だからこそ、大人世代のダイエットは“短期間で大きく変える”よりも、日常に溶け込む習慣づくりがカギとなるのです。そこで今回は、最新の知見を踏まえた【続けられるダイエット】最新メソッドを紹介します。🌼おやつ＆お酒をやめて３ヶ月−８k