冬になるとつい頼りたくなる“ニット×パンツ”の組み合わせは、あたたかさも動きやすさも兼ね備えた便利な定番です。ただ、安心感が強すぎるがゆえに、選び方やバランスが昔のままになり、思わぬ“おば見え”を招くことがあります。特に大人世代は、素材の厚みや丈の長さのわずかな違いが、シルエット全体の印象に影響しやすいもの。そこで今回は、冬のニット×パンツが“時代遅れ”見える理由を今っぽい更新ポイントとともに紹介