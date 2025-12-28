ペタンコお腹をキープしていくために、無理なく続けられる効率の良いエクササイズを探していませんか？そんな方にこそおすすめのエクササイズが、自分の体重を利用して腹筋をしっかり奥まで強化できる【ダブルニーアップ】です。ダブルニーアップ（１）仰向けの姿勢になって両ひざを軽く曲げ、両腕を体側に置いて手のひらは床に着ける（２）両ひざを曲げたまま腰を浮かして胸に近づけていき、胸に近づけた状態を２秒キープして元