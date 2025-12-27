軍事政権下のミャンマーで28日投票が始まった軍が主導する総選挙について、国連などは「見せかけの選挙だ」として各国に承認しないよう求めていますが、国際社会の対応は分かれています。記者「首都ネピドーにある投票所には、多くの市民が投票に訪れていて長い列ができています」軍の関係者が多い首都ネピドーでは、多くの市民が一票を投じた一方で、最大都市ヤンゴンでは、人影もまばらな投票所もありました。クーデターを強行し