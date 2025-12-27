28日夜、名古屋市緑区で男性が何者かに背中を刃物で刺され警察が殺人未遂の疑いで捜査しています。 【写真を見る】男性（35）が路上で背中を刺される 犯人は逃走 警察が殺人未遂の疑いで行方追う 28日午後8時40分ごろ緑区滝ノ水の路上で「仕事仲間が刺された」と110番通報がありました。 警察によりますと、緑区の自営業の35歳の男性が何者かに刃物で背中をさされ病院に運ばれましたが、搬送時に意識はあり、会話もできたという